Процентные ставки по долларовым вкладам незначительно выросли
За последнюю неделю средние процентные ставки по долларовым депозитам в украинских банках выросли. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 10.05.2017, см. Таблицу 1). Доходность вкладов в гривнях и евро снизилась.
Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально опустилась для вкладов сроком от 6 до 12 месяцев (на 0,25 п.п. до 13,49%). Упали в цене и вклады периодом от 3 до 6 месяцев (на 0,20 п.п. до 13,03%). Доходность депозитов на период от 1 до 3 месяцев опустилась на 0,19 п.п. до 10,24% годовых. Снизились процентные ставки и для вкладов сроком свыше 12 месяцев (на 0,17 п.п. до 13,62%). Без изменений остались бессрочные сбережения (7,33%) и депозиты на срок до 1 месяца (9,95%).
Депозиты в гривне: актуальные условия
Средняя процентная ставка в долларах США, осталась без изменений для бессрочных сбережений (1,26%) и для вкладов сроком до 1 месяца (1,45%). Выросли в цене депозиты на срок от 1 до 3 месяцев (на 0,02 п.п. до 1,99%). Вклады на период от 3 до 6 месяцев повысили доходность на 0,04 п.п. до 3,12% годовых. Подорожали и сбережения на период от 6 до 12 месяцев (на 0,08 п.п. до 3,91%). Стоимость вкладов на срок свыше 12 месяцев поднялась на 0,01 п.п. до 4,06% годовых.
Депозиты в долларах США: актуальные условия
Средняя процентная ставка в евро снизилась для депозитов на период от 1 до 3 месяцев (на 0,02 п.п. до 1,48%). Вклады на срок от 3 до 6 месяцев упали в цене на 0,05 п.п. до 2,26% годовых. Доходность сбережений периодом от 6 до 12 месяцев снизилась на 0,03 п.п. и составляет 3,02% годовых. Средняя ставка для вкладов сроком свыше 12 месяцев снизилась на 0,04 п.п. до 3,26% годовых. На прежнем уровне остались средние процентные ставки по депозитам сроком до 1 месяца (1,08%), а также для бессрочных сбережений (0,96%).
Депозиты в евро: актуальные условия
Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 15.05.17
|
Валюта
|
бессрочный
|
до месяца
|
от 1 до 3 месяцев
|
от 3 до 6 месяцев
|
от 6 до 12 месяцев
|
от 12 месяцев
|
UAH
|
7,33%
|
9,95%
|
10,24%
|
13,03%
|
13,49%
|
13,62%
|
USD
|
1,26%
|
1,45%
|
1,99%
|
3,12%
|
3,91%
|
4,06%
|
EUR
|
0,96%
|
1,08%
|
1,48%
|
2,26%
|
3,02%
|
3,26%
На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.
*Обзор составлен на основании данных по 156 депозитным программам
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 15.05.17
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