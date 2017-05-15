Процентные ставки по долларовым вкладам незначительно выросли

Доходность вкладов в гривне и евро продолжила снижение

За последнюю неделю средние процентные ставки по долларовым депозитам в украинских банках выросли. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 10.05.2017, см. Таблицу 1). Доходность вкладов в гривнях и евро снизилась.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально опустилась для вкладов сроком от 6 до 12 месяцев (на 0,25 п.п. до 13,49%). Упали в цене и вклады периодом от 3 до 6 месяцев (на 0,20 п.п. до 13,03%). Доходность депозитов на период от 1 до 3 месяцев опустилась на 0,19 п.п. до 10,24% годовых. Снизились процентные ставки и для вкладов сроком свыше 12 месяцев (на 0,17 п.п. до 13,62%). Без изменений остались бессрочные сбережения (7,33%) и депозиты на срок до 1 месяца (9,95%).

Депозиты в гривне: актуальные условия

Средняя процентная ставка в долларах США, осталась без изменений для бессрочных сбережений (1,26%) и для вкладов сроком до 1 месяца (1,45%). Выросли в цене депозиты на срок от 1 до 3 месяцев (на 0,02 п.п. до 1,99%). Вклады на период от 3 до 6 месяцев повысили доходность на 0,04 п.п. до 3,12% годовых. Подорожали и сбережения на период от 6 до 12 месяцев (на 0,08 п.п. до 3,91%). Стоимость вкладов на срок свыше 12 месяцев поднялась на 0,01 п.п. до 4,06% годовых.

Депозиты в долларах США: актуальные условия

Средняя процентная ставка в евро снизилась для депозитов на период от 1 до 3 месяцев (на 0,02 п.п. до 1,48%). Вклады на срок от 3 до 6 месяцев упали в цене на 0,05 п.п. до 2,26% годовых. Доходность сбережений периодом от 6 до 12 месяцев снизилась на 0,03 п.п. и составляет 3,02% годовых. Средняя ставка для вкладов сроком свыше 12 месяцев снизилась на 0,04 п.п. до 3,26% годовых. На прежнем уровне остались средние процентные ставки по депозитам сроком до 1 месяца (1,08%), а также для бессрочных сбережений (0,96%).

Депозиты в евро: актуальные условия

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 15.05.17

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев UAH 7,33% 9,95% 10,24% 13,03% 13,49% 13,62% USD 1,26% 1,45% 1,99% 3,12% 3,91% 4,06% EUR 0,96% 1,08% 1,48% 2,26% 3,02% 3,26%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 156 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 15.05.17

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