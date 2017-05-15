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ПриватБанк объяснил получение 5 млрд грн прибыли с начала года

15.05.2017 17:31
Получение ПриватБанком более 5 млрд грн прибыли с начала года объясняется переоценкой ОВГЗ в уставном капитале
Фото: EPA

Государственный ПриватБанк за январь-апрель 2017 года получил более 5 млрд грн прибыли. Как сообщает пресс-служба банка, по большей части это объясняется переоценкой облигаций внутреннего государственного займа в уставном капитале.

По информации банка, его финансовый результат до конца года будет главным образом зависеть от процесса доформирования резервов по активным операциям и переоценки активов, принятых прежним руководством в собственность банка в качестве погашения проблемных кредитов.

Ранее в СМИ сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн через фирмы, существующие только на бумаге.

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На 5 июня банк назначил собрание держателей еврооблигаций на $175 млн с погашением 28 февраля 2018 года и на $200 млн с погашением 23 января 2018 года.

Ранее сегодня Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что снизил оценку прибыли банковской системы в январе-марте с 5,09 млрд грн до 4,1 млрд грн. Оценка прибыли ПриватБанка снижена с 2,5 млрд грн до 1,11 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, гособлигации
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