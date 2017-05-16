Курсы валют НБУ на 16.05.2017

Нацбанк оставил официальный курс гривни на прежнем уровне

На 16 мая НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2647,1947 грн за $100;

2904,5020 грн за 100 евро;

4,6832 грн за 10 руб РФ.



На 15 мая Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2647,4312 грн за $100;

2879,3462 грн за 100 евро;

4,6313 грн за 10 руб РФ.





Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.