Официальные курсы банковских металлов на 16.05.2017

Нацбанк Украины установил на 16 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 326478,52 грн;

серебро - 4391,70 грн;

платина - 244071,35 грн;

палладий - 213893,33 грн.

Напомним, на 15 мая были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 325078,08 грн;

серебро - 4315,31 грн;

платина - 241180,98 грн;

палладий - 212853,47 грн.

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