Альфа-Банк не исключил смену названия бренда

После интеграции Альфа-Банка и Укрсоцбанка может появиться новый бренд

Альфа-Банк после интеграции с Укрсоцбанком может сменить бренд. Об этом сообщил генеральный менеджер Альфа-Банка Иван Свитек, сообщает FinClub.

"В данный момент мы проходим период интеграции Альфа-Банка и Укрсоцбанка и не знаем, с каким единым брендом будем работать через несколько лет. Какое из названий мы выберем - Альфа-Банк, Укрсоцбанк или третий вариант - пока не решено", - заявил он.

Напомним, в октябре прошлого года ABH Holdings S.A. и UniCredit Group объявили о завершении сделки по передаче 99,9% ПАО Укрсоцбанк в обмен на миноритарную долю в 9,9% в ABHH.

Ранее сообщалось, что на слияние Укрсоцбанка с Альфа-Банком потребуется до двух лет.

Укрсоцбанк - один из крупнейших универсальных банков Украины, работающий на локальном рынке с 1990 года. Обновлённый Укрсоцбанк образовался 31 октября 2016 года путём операции по передаче 99,9% акций ПАО Укрсоцбанк от UniCredit Group в пользу ABH Holdings S.A. (АВНН) в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%. Сеть Укрсоцбанка насчитывает 237 отделений, а персонал финансового учреждения - около 5000 сотрудников.

Альфа-Банк Украина - коммерческий банк с международным капиталом, который входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings SA (ABHH) с главным офисом в Люксембурге. По классификации НБУ банк относится к категории "банков с иностранным капиталом". Холдинговая компания ABHH имеет инвестиции в ряде банковских групп на территории стран СНГ и Европы, в частности, операционные компании (банки) ABHH находятся в Украине, России, Казахстане, Беларуси и Нидерландах.

Владельцами ABHH выступают Михаил Фридман - 32,8632%, Герман Хан - 20,9659% (оба - граждане Израиля, проживающие в Лондоне), UniCredit S.p.A. - 9,9%, Алексей Кузмичев - 16,3239%, Петр Авен - 12,4018%, Андрей Косогов - 3,6716% (все трое - граждане РФ), а также The Mark Foundation for Cancer Research - 3,8736%.