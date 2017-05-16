Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 16 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 2,07 коп до 26,2410 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,10 коп - до 26,5270 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,45 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 13,77 коп и составляет 28,5500 грн, средний курс продажи вырос - на 13,83 коп до 29,1840 грн. Продать евро дороже можно за 28,7 грн, купить дешевле - за 28,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей выросна 1,0 коп и составляет 4,260 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 5,9 коп до 4,737 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,2410 26,5270 0,4260 0,4737 28,5500 29,1840 Медиана 26,2500 26,5000 0,4460 0,4735 28,5750 29,1500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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