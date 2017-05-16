Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

Во вторник, 16 мая, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,435/26,45*, к 12:00 котировки составили 26,415/26,435

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,415, максимальные - 26,435. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,435, максимальные - 26,45.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4695/0,4701, к 12:00 котировки составили 0,4692/0,4699.



Торги по евро начались с котировок 29,1419/29,1558, к 12:00 котировки составили 29,1674/29,1895.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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