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Украинские банки перечислили в резервы 7 млрд грн

16.05.2017 14:59
В первом квартале украинские банки перечислили в резервы 7 млрд грн, из них госбанки - 3,8 млрд грн

Украинские банки в первом квартале перечислили в резервы по активным операциям более 7 млрд грн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.

Государственные банки зарезервировали 3,835 млрд грн. НБУ отмечает, что крупнейшие отчисления осуществили ПриватБанк и Ощадбанк - 1,918 млрд грн и 1,129 млрд грн, соответственно.

Банки с иностранным капиталом зарезервировали 2,652 млрд грн, в том числе крупнейшие отчисления у банков с российским госкапиталом: Сбербанк - 649,224 млн грн, ВТБ Банк - 578,057 млн грн и Проминвестбанк - 407,85 млн грн; украинские банки с частным капиталом всего перечислили в резервы 517,994 млн грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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