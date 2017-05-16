Украинские банки перечислили в резервы 7 млрд грн
Украинские банки в первом квартале перечислили в резервы по активным операциям более 7 млрд грн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.
Государственные банки зарезервировали 3,835 млрд грн. НБУ отмечает, что крупнейшие отчисления осуществили ПриватБанк и Ощадбанк - 1,918 млрд грн и 1,129 млрд грн, соответственно.
Банки с иностранным капиталом зарезервировали 2,652 млрд грн, в том числе крупнейшие отчисления у банков с российским госкапиталом: Сбербанк - 649,224 млн грн, ВТБ Банк - 578,057 млн грн и Проминвестбанк - 407,85 млн грн; украинские банки с частным капиталом всего перечислили в резервы 517,994 млн грн.
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