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Корпорация Артериум начала выплачивать долг банку Жеваго

16.05.2017 17:14
Корпорация Артериум начала выплату задолженности банку Финансы и Кредит

Один из должников обанкротившегося банка Финансы и Кредит, корпорация Артериум, начал выплату задолженности. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно сообщению, Артериум выплатил первую часть задолженности в сумме более 53 млн грн.

Общая сумма задолженности, возникшей в том числе из-за неправомерных действий отдельных должностных лиц указанного банка, не уточняется.

Генпрокуратура ведет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного завладения средствами банка Финансы и Кредит в особо крупном размере.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Финансы и Кредит Банк, Жеваго Константин, Генпрокуратура
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