Корпорация Артериум начала выплачивать долг банку Жеваго
Один из должников обанкротившегося банка Финансы и Кредит, корпорация Артериум, начал выплату задолженности. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Согласно сообщению, Артериум выплатил первую часть задолженности в сумме более 53 млн грн.
Общая сумма задолженности, возникшей в том числе из-за неправомерных действий отдельных должностных лиц указанного банка, не уточняется.
Генпрокуратура ведет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного завладения средствами банка Финансы и Кредит в особо крупном размере.
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