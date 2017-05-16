Корпорация Артериум начала выплачивать долг банку Жеваго

Корпорация Артериум начала выплату задолженности банку Финансы и Кредит

Один из должников обанкротившегося банка Финансы и Кредит, корпорация Артериум, начал выплату задолженности. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.



Согласно сообщению, Артериум выплатил первую часть задолженности в сумме более 53 млн грн.



Общая сумма задолженности, возникшей в том числе из-за неправомерных действий отдельных должностных лиц указанного банка, не уточняется.



Генпрокуратура ведет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного завладения средствами банка Финансы и Кредит в особо крупном размере.



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