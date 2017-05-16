Межбанк закрылся котировками доллара 26,41/26,43

Во вторник, 16 мая, торги по доллару США открылись котировками 26,435/26,45, к закрытию котировки составили 26,41/26,43

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,41, максимальные - 26,435. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,43, максимальные - 26,45.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4695/0,4701, к закрытию котировки составили 0,4690/0,4697.

Торги по евро начались с котировок 29,1419/29,1558, к закрытию котировки составили 29,2411/29,2580.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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