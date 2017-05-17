Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В среду, 17 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 0,08 коп до 26,2375 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,08 коп - до 26,5235 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,44 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 19,23 коп и составляет 28,7500 грн, средний курс продажи вырос - на 26,80 коп до 29,4420 грн. Продать евро дороже можно за 29,0 грн, купить дешевле - также за 29,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,9 коп и составляет 4,258 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,2 коп до 4,739 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,2375 26,5235 0,4258 0,4739 28,7500 29,4420 Медиана 26,2500 26,5000 0,4435 0,4740 28,7900 29,4250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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