Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В среду, 17 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 0,10 коп до 26,2373 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,07 коп - до 26,5020 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,31 грн, минимальный курс продажи - 26,39 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 21,03 коп и составляет 28,7680 грн, средний курс продажи вырос - на 25,60 коп до 29,4300 грн. Продать евро дороже можно за 29,01 грн, купить дешевле - за 29,11 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп и составляет 4,276 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп до 4,723 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,2373 26,5020 0,4276 0,4723 28,7680 29,4300 Медиана 26,2500 26,5000 0,4400 0,4700 28,8000 29,4000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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