Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В среду, 17 мая, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,41/26,43*, к 12:00 котировки составили 26,40/26,425

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,40, максимальные - 26,41. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,425, максимальные - 26,43.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4657/0,4667, к 12:00 котировки составили 0,4645/0,4655.



Торги по евро начались с котировок 29,3335/29,3558, к 12:00 котировки составили 29,2881/29,3132.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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