Сотрудница банка Курченко получила условный срок

Суд назначит пять лет условно бывшей сотруднице Реал Банка Ирине Скибенко

Суд назначил пять лет лишения свободы условно бывшей сотруднице Реал Банка Ирине Скибенко, которая в составе преступной организации под руководством беглого бизнесмена Сергея Курченко была причастна к завладению 787,39 млн грн Национального банка Украины (НБУ) и 5,91 млрд грн Реал Банка. Об этом пишет издание Наші гроші.



Согласно материалам суда, в 2013 году Скибенко дала согласие на участие в преступной организации Курченко и была принята на должность специалиста сектора по работе с заемщиками отдела безопасности управления безопасности Реал Банка.



В 2013-2014 годах Скибенко, помогая завладеть средствами НБУ, составила ложные акты осмотра предложенного в залог имущества фиктивных фирм, подконтрольных преступной организации (строительный битум, сжиженный газ, бензин). Этими документами якобы подтверждалась наличие имущества, его надлежащее состояние и стоимость. Причем Скибенко не выезжала по местонахождению имущества и не осматривала его.



На основании ложных актов осмотра имущества, предложенного банку в залог, участники преступной организации выдали фирмам фиктивные кредиты, которые не были обеспечены имуществом, и пролонгировали их. Это дало возможность людям Курченко создать искусственную задолженность Реал Банка на общую сумму 800 млн грн перед подконтрольными компаниями Киевобл-импорттрейд и Юрай, обратиться в НБУ с просьбой о стабилизационном кредите в размере 800 млн грн и противоправно получить его. Затем большая часть средств была выведена за пределы Украины. В результате НБУ был нанесен ущерб на 787,39 млн грн.



По подобной схеме, подписывая в 2013-2014 годах неправдивые акты осмотра имущества фиктивных фирм, которые были предложены в залог Реал Банку, Скибенко помогла ближайшему окружению Курченко вывести из финучреждения средства вкладчиков и клиентов на общую сумму 5,91 млрд грн (3,7 млрд грн, $189 млн и €23 млн).



Скибенко заключила соглашение с прокурором о признании виновности и получила пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Суд учел смягчающие обстоятельства обвиняемой: явка с повинной, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступлений, изобличение в совершении преступлений других лиц.



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