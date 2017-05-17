Межбанк закрылся котировками доллара 26,41/26,43

В среду, 17 мая, торги по доллару США открылись котировками 26,41/26,43, к закрытию котировки не изменились

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,40, максимальные - 26,41. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,425, максимальные - 26,43.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4657/0,4667, к закрытию котировки составили 0,4630/0,4636.

Торги по евро начались с котировок 29,3335/29,3558, к закрытию котировки также не изменились.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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