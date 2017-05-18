Курсы валют НБУ на 18.05.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 2 копейки

На 18 мая НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2641,7446 грн за $100;

2936,8275 грн за 100 евро;

4,6560 грн за 10 руб РФ.



На 17 мая Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2643,3401 грн за $100;

2923,2698 грн за 100 евро;

4,6984 грн за 10 руб РФ.





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