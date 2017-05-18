Минфин предлагает уменьшить контроль властей над госбанками
Министерство финансов предлагает изменить систему избрания наблюдательных советов государственных банков и наделить их функциями независимости от влияния основного акционера. Об этом сообщает издание Наші гроші.
В разработанном Минфином законопроекте предлагается, что наблюдательный совет госбанков будет состоять из семи человек. По одному человеку будет предлагать президент и Кабмин, а пятеро членов набсовета будут независимыми.
Для отбора независимых членов будет создана комиссия - по три человека от президента и Кабмина. Самих претендентов на конкурс будет отбирать компания, которая должна иметь минимум десятилетний опыт по подбору руководящего состава ведущих мировых банков.
Члены наблюдательных советов будут выполнять свои функции на платной основе.
Предложенный Минфином документ предусматривает, что председателем наблюдательного совета может быть только независимый представитель.
Независимые члены совета смогут самостоятельно, без представителей правительства и президента, принимать решения. Независимые члены совета могут образовывать и возглавлять комитеты по аудиту и по вопросам назначения себе вознаграждения.
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