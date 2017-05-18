Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 18 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 2,27 коп до 26,2147 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,53 коп - до 26,4767 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,27 грн, минимальный курс продажи - 26,39 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,37 коп и составляет 28,8517 грн, средний курс продажи вырос - на 7,67 коп до 29,5067 грн. Продать евро дороже можно за 29,1 грн, купить дешевле - за 29,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,9 коп и составляет 4,247 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,4 коп до 4,689 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,2147 26,4767 0,4247 0,4689 28,8517 29,5067 Медиана 26,2450 26,4500 0,4400 0,4700 28,9000 29,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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