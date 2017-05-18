Котировки доллара на межбанке опустились до 26,38/26,41

В четверг, 18 мая, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,40/26,42*, к 12:00 котировки составили 26,38/26,41

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,38, максимальные - 26,40. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,41, максимальные - 26,42.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4602/0,4608, к 12:00 котировки составили 0,4581/0,4592.



Торги по евро начались с котировок 29,3937/29,4160, к 12:00 котировки составили 29,3794/29,4128.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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