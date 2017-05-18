Котировки доллара на межбанке опустились до 26,38/26,41
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,38, максимальные - 26,40. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,41, максимальные - 26,42.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4602/0,4608, к 12:00 котировки составили 0,4581/0,4592.
Торги по евро начались с котировок 29,3937/29,4160, к 12:00 котировки составили 29,3794/29,4128.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
53056
-
21005
-
8444
-
3616
-
2903
- Ощадбанк отменит привязку карт и счетов к отделениям 17:50
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,37/26,40 17:26
- Держатели бондов ПриватБанка обратились в Лондонский суд 16:47
- Россия полностью истратит Резервный фонд в этом году - Силуанов 15:38
- Украинцы держат вне банков 304,2 млрд грн наличными - НБУ 14:57