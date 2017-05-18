Держатели бондов ПриватБанка обратились в Лондонский суд

Держатели еврооблигаций ПриватБанка намерены оспорить принудительную конвертацию бумаг в капитал

Держатели еврооблигаций национализированного ПриватБанка инициировали судебное разбирательство в Лондонском международном арбитражном суде. Держатели намерены оспорить принудительную конвертацию своих облигаций в капитал после национализации финучреждения. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на управляющего партнера адвокатского объединения Suprema Lex Виктора Мороза.



Сейчас стороны согласовывают процедуры арбитража и состав арбитров, добавил Мороз.



"После того, как стороны спора согласуют вышеуказанные вопросы, суд сможет перейти к рассмотрению спора по существу, по результатам которого держатели еврооблигаций надеются получить от банка справедливую компенсацию стоимости их бондов, принудительно конвертированных в капитал банка", - заявил он.



По его словам, пока судебное разбирательство инициировано от имени держателей еврооблигаций ПриватБанка на общую сумму в 17 млн грн (первый и второй выпуски).



"Остальные держатели еврооблигаций, объединившись в единую группу, планируют инициировать судебное разбирательство через трасти после его смены, обусловленной наличием конфликта интересов между трасти и банком", - добавил адвокат.



Банк созвал на 5 июня собрание держателей еврооблигаций на $175 млн с погашением 28 февраля 2018 года и на $200 млн с погашением 23 января 2018 года.



Ранее в СМИ сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн через фирмы, существующие только на бумаге.



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