Межбанк закрылся котировками доллара 26,37/26,40

В четверг, 18 мая, торги по доллару США открылись котировками 26,40/26,42, к закрытию котировки составили 26,37/26,40

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,37, максимальные - 26,40. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,40, максимальные - 26,42.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4602/0,4608, к закрытию котировки составили 0,4555/0,4563.

Торги по евро начались с котировок 29,3937/29,4160, к закрытию котировки составили 29,2997/29,3304.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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