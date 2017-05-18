Ощадбанк отменит привязку карт и счетов к отделениям

Банк начал внедрение ИТ-проекта, который позволяет "отвязать" клиента от конкретного отделения

Государственный Ощадбанк планирует отменить привязку карт и счетов к отделениям. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.



Согласно сообщению, банк начал внедрение ИТ-проекта "UnitedData/Объединенные данные", позволяющий "отвязать" клиента от конкретного отделения. Проект обеспечит консолидацию информации по 24 региональным управлениям банка в единую централизованную систему.



Каждое из региональных управлений будет последовательно переведено на новую систему.



"Каждое региональное управление имело свой МФО, свой баланс и свою вариацию программного обеспечения. Основой такого функционирования был программный комплекс BARS Millennium, который в рамках нового проекта будет заменен на принципиально новую систему BARS MMFO. Проект UnitedData для банка - без преувеличения судьбоносный. По сути мы закладываем новый единый фундамент. Это создаст базу для обслуживания клиентов в "едином окне", - подчеркнул глава Ощадбанка Андрей Пышный.



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