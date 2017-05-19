Официальные курсы банковских металлов на 19.05.2017

Нацбанк Украины установил на 19 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 331475,24 грн;

серебро - 4436,74 грн;

платина - 249154,09 грн;

палладий - 206132,78 грн.

Напомним, на 18 мая были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 332172,97 грн;

серебро - 4464,55 грн;

платина - 248059,82 грн;

палладий - 212396,27 грн.

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