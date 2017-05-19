Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В пятницу, 19 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 1,97 коп до 26,1950 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,92 коп - до 26,4675 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,26 грн, минимальный курс продажи - 26,38 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,87 коп и составляет 28,8030 грн, средний курс продажи упал - на 1,47 коп до 29,4920 грн. Продать евро дороже можно за 29,1 грн, купить дешевле - за 29,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,3 коп и составляет 4,184 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,8 коп до 4,661 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1950 26,4675 0,4184 0,4661 28,8030 29,4920 Медиана 26,2150 26,4500 0,4350 0,4650 28,8300 29,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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