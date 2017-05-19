Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 19 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 2,63 коп до 26,1883 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,67 коп - до 26,4500 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,27 грн, минимальный курс продажи - 26,35 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,07 коп и составляет 28,8110 грн, средний курс продажи упал - на 4,33 коп до 29,4633 грн. Продать евро дороже можно за 29,1 грн, купить дешевле - за 29,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,6 коп и составляет 4,211 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,5 коп до 4,654 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1883 26,4500 0,4211 0,4654 28,8110 29,4633 Медиана 26,2000 26,4500 0,4350 0,4650 28,8300 29,4500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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