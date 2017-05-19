Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В пятницу, 19 мая, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,36/26,38*, к 12:00 котировки не изменились

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,36, максимальные - также 26,36. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,38, максимальные - также 26,38.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4598/0,4605, к 12:00 котировки составили 0,4614/0,4621.



Торги по евро начались с котировок 29,3465/29,3688, к 12:00 котировки составили 29,3834/29,4031.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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