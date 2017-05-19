Сбербанк ждет разрешения НБУ на продажу украинской "дочки" - Греф

Сбербанк ожидает согласия Национального банка на продажу своей украинской "дочки"

Российский Сбербанк ожидает получения согласия Национального банка Украины (НБУ) на продажу своей украинской "дочки". Об этом рассказал глава правления банка Герман Греф в интервью CNBC.



Греф заявил также, что российскому банку эмоционально тяжело уходить с украинского рынка, поскольку Сбербанк имеет на нем около 6 тыс сотрудников.



"Надеюсь, что разрешение мы получим. И пока мы не видим наших дальнейших перспектив работы", - заключил глава Сбербанка.



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