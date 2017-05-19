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Сбербанк ждет разрешения НБУ на продажу украинской "дочки" - Греф

19.05.2017 17:09
Сбербанк ожидает согласия Национального банка на продажу своей украинской "дочки"
Герман Греф (фото - EPA)

Российский Сбербанк ожидает получения согласия Национального банка Украины (НБУ) на продажу своей украинской "дочки". Об этом рассказал глава правления банка Герман Греф в интервью CNBC.

Греф заявил также, что российскому банку эмоционально тяжело уходить с украинского рынка, поскольку Сбербанк имеет на нем около 6 тыс сотрудников.

"Надеюсь, что разрешение мы получим. И пока мы не видим наших дальнейших перспектив работы", - заключил глава Сбербанка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Сбербанк России
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