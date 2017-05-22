Национализация ПриватБанка стоила Суркисам 1 млрд грн и $250 млн

Братья Суркисы судятся с НБУ, ПриватБанком и Фондом гарантирования вкладов физлиц

Вследствие национализации ПриватБанка семья Суркисов потеряла более $248,6 млн и €574 тыс. в кипрском филиале банка как юридические лица и еще 1,04 млрд грн в Украине - уже как физлица. Об этом пишет в статте для DT.UA Юлия Самаева.

"Суммы немалые, и надо понимать, что любое решение в пользу истцов обяжет государство их выплачивать", - отмечает автор.

По ее словам, суть всех споров сводится к одному - неправомерности решения №105 комиссии НБУ по вопросам определения связанных с ПриватБанком лиц и остановки ФГВФЛ операций по текущим, депозитным, корреспондентским или другим счетам в ПриватБанке.

"Суркисы добились того, что все судебные заседания проходят за закрытыми дверями, ведь речь идет о раскрытии банковской тайны. Поэтому о ходе процессов мы можем судить лишь на основании уже принятых решений. Они пока хоть и промежуточные, но во многом красноречивые. Например, НБУ 2 февраля при рассмотрении иска от ФК Динамо подавал прошение об отводе судьи Кузьменко В.А. Что любопытно, представитель ПриватБанка просьбу НБУ поддержал, а вот представитель ФГВФЛ в решении данного вопроса положился на суд. Такая позиция смущает, учитывая, что все три организации являются ответчиками по делу. Чем же судья не угодил НБУ? По версии Нацбанка, истец подал несколько идентичных исков, чем обеспечил попадание хотя бы одного из них к "нужному" судье. Юристы подтверждают такую возможность, как, впрочем, и возможность опровержения данного факта", - пишет Самаева.

Автор статьи отмечает, что для более-менее осведомленных наблюдателей связь владельцев Динамо с экс-владельцем ПриватБанка очевидна. "Ведь президент ФК Игорь Суркис и бывший совладелец банка Игорь Коломойский вместе владеют телеканалами "1+1", "2+2" и "ТЕТ". Игорь Суркис и Игорь Коломойский также совладельцы нескольких офшорных компаний, например, CME Cyprus Holding на Кипре и Alstrom Business на Британских Виргинских Островах… Даже по делу "6 офшоров", уже проигранной ПриватБанком в судах двух инстанций, просматривается связь между бизнесменами. Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP - это те же шесть компаний, которые тоже подали иски на НБУ, ФГВФЛ и Приватбанк ", - пишет автор.

"Как помним, они также имеют претензии к 105-му решению НБУ и считают, что к связанным с бывшими владельцами банка лиц не относятся", - говорится в статье.

Отмечается, что все упомянутые компании основаны в один день, зарегистрированы по одному адресу в Великобритании и указывают один почтовый адрес.

"Разница между ними лишь в том, что на 20 февраля 2017 три первые компании принадлежали Ольге Романовой - жене Игоря Суркиса, а другие - Полине Ковалик, первой жене его брата Григория Суркиса", - пишет автор.

Она считает, что тень, брошенная судебными решениями не в пользу НБУ на методику определения связанных лиц, и сложность доказательства прямой выгоды экс-владельцев ПриватБанка от их операций будут иметь весомые последствия.