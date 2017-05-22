Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 0,55 коп - до 26,4445 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,22 грн, минимальный курс продажи - 26,35 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 12,0 коп и составляет 28,9310 грн, средний курс продажи вырос - на 12,87 коп до 29,5920 грн. Продать евро дороже можно за 29,15 грн, купить дешевле - за 29,3 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 4,213 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,8 коп до 4,692 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,1690
|
26,4445
|
0,4213
|
0,4692
|
28,9310
|
29,5920
|
Медиана
|
26,2000
|
26,4500
|
0,4390
|
0,4700
|
29,0000
|
29,5750
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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