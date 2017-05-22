Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В понедельник, 22 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 1,93 коп до 26,1690 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,55 коп - до 26,4445 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,22 грн, минимальный курс продажи - 26,35 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12,0 коп и составляет 28,9310 грн, средний курс продажи вырос - на 12,87 коп до 29,5920 грн. Продать евро дороже можно за 29,15 грн, купить дешевле - за 29,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 4,213 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,8 коп до 4,692 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1690 26,4445 0,4213 0,4692 28,9310 29,5920 Медиана 26,2000 26,4500 0,4390 0,4700 29,0000 29,5750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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