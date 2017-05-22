Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В понедельник, 22 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 2,90 коп до 26,1593 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,67 коп - до 26,4233 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,23 грн, минимальный курс продажи - 26,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12,07 коп и составляет 28,9317 грн, средний курс продажи вырос - на 10,40 коп до 29,5673 грн. Продать евро дороже можно за 29,18 грн, купить дешевле - за 29,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,0 коп и составляет 4,240 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,4 коп до 4,678 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1593 26,4233 0,4240 0,4678 28,9317 29,5673 Медиана 26,2000 26,4000 0,4380 0,4680 29,0000 29,5250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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