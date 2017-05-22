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В Украине планируется создать клиринговый банк

22.05.2017 11:57
НБУ намерен создать в Украине клиринговый банк
Катерина Рожкова (фото - пресс-служба НБУ)

Национальный банк Украины (НБУ) планирует обязать какой-то из крупных украинских банков выполнять функцию клирингового. Об этом сообщила заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова, пишет FinClub.

"Мы думаем о возможности возложить на кого-то функцию клирингового банка. Это не функция Нацбанка и мы не будем ее на себя брать. Если мы сможем реализовать эту идею, то комплаенс проверки будут обязательными, так как нужно будет подтверждение, что все платежи качественные и гарантированные. Главный вопрос, будут ли банки-корреспонденты принимать такую гарантию? Сейчас мы над этим работаем. Создавать ничего специально не будем, нужно какой-то существующий крупный банк наградить такой функцией", - сообщила госпожа Рожкова.

НБУ признает, что отключение Deutsche Bank украинских клиентов является проблемой, но не считает, что она является глобальной.

"Банки, которые не имеют прямых корсчетов, на них приходится 8% всего объема экспортно-импортных операций. В рамках системы - это мало, но для банков - это важно. Что делать, пока все выглядит так, что это мировая тенденция. Причина - множество нарушений по выведению денег из таких стран как Украина, большое количество штрафов и расследований", - объясняет замглавы НБУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк, Deutsche Bank
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