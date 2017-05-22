НБУ получил документы от желающих купить Проминвестбанк

Замглавы НБУ Рожкова сообщила, что регулятор получил документы от потенциальных покупателей Проминвестбанка

Национальный банк Украины (НБУ) получил документы от нескольких потенциальных покупателей Проминвестбанка (дочерний банк российского ВЭБа). Об этом сообщила заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова, передает корреспондент LIGA.net.



"Уже есть документы от потенциальных покупателей",- сообщила она.



Рожкова отказалась уточнить от кого именно из потенциальных покупателей были получены пакеты документов, но отметила, что от нескольких.



19 мая стало известно, что банк может приобрести группа DCH Александра Ярославского. Набсовет ВЭБа рассмотрел его предложение накануне.



Ранее, в 2016 году, Ярославский уже заявлял о том, что изучает возможность покупки одной из трех "дочек" российских банков в Украине.



Также о намерении купить акции Проминвестбанка заявлял народный депутат Максим Микитась.



Еще одним акционером банка может стать основатель девелоперской компании MosCityGroup Павел Фукс. Он подал в АМКУ заявку на приобретение более 25% акций финучреждения.



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