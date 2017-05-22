НБУ в ближайшее время примет решение о покупке Сбербанка

В Нацбанке сообщили, что в ближайшее время регулятор примет решение о покупке российского Сбербанка

Национальный банк Украины (НБУ) в скором времени вынесет решение относительно поданных документов на покупку Сбербанк - дочернего украинского банка Сбербанка России. Об этом сообщила заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова, передает корреспондент LIGA.net.



"Мы получили документы на покупку Сбербанка больше месяца назад, пока они находятся на стадии изучения. В скором времени мы сможем сформировать позицию по этому вопросу", - сказала она.



Ранее глава Сбербанка России Герман Греф заявил, что ждет согласия НБУ на продажу украинской "дочки".



В середине апреля владелец Norvik Banka Григорий Гусельников подал документы в Национальный банк Украины (НБУ) на согласование приобретения 22,5% акций Сбербанка. 12 апреля стало известно, что НБУ получил пакет документов для согласования приобретения существенной доли в Сбербанке от гражданина Великобритании и Российской Федерации Саида Гуцериева. Он намерен купить 77,5% акций Сбербанка.



Читайте также: Мистер Бин. Кто покупает украинскую дочку Сбербанка



Ранее сообщалось, что Сбербанк продадут путем передачи активов; в соглашении отсутствует денежная составляющая.



Читайте также: Ремонт фасада. Что на самом деле стоит за продажей Сбербанка



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.