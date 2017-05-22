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Процентные ставки по депозитам в украинских банках снизились

22.05.2017 17:00
Обзор актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 22.05.2017)

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам снизились. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 22.05.2017, см. Таблицу 1). Опустили депозитные ставки Кредиагрикольбанк, Индустриалбанк, Конкорд и Марфин.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально опустилась для вкладов сроком свыше 12 месяцев (на 0,09 п.п. до 13,53%). Синхронно снизились ставки по депозитам на сроки от 3 до 6 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,08 п.п. до 12,95% и до 13,41% годовых соответственно). Доходность депозитов на период от 1 до 3 месяцев опустилась на 0,03 п.п. до 10,21% годовых. Без изменений остались депозиты на срок до 1 месяца (9,95%). Подорожали в гривне бессрочные сбережения, на 0,07 п.п. до 7,40% годовых.

Депозиты в гривне: актуальные условия 

Средняя процентная ставка в долларах США максимально упала по депозитам на срок свыше 12 месяцев (на 0,06 п.п. до 4,0%) и по вкладам периодом от 1 до 3 месяцев (на 0,06 п.п. до 1,93%). Также синхронно опустилась средняя ставка для вкладов периодом от 3 до 6 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,05 п.п. до 3,08% и до 3,85% годовых соответственно). Доходность бессрочных сбережений снизилась на 0,04 п.п. до 1,23% годовых. Вклады сроком до 1 месяца подешевели на 0,03 п.п. до 1,41% годовых. 

Депозиты в долларах США: актуальные условия

Средняя процентная ставка в евро синхронно опустилась по депозитам сроком от 6 до 12 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,07 п.п. до 2,95% и до 3,20% годовых соответственно). Упали в цене и бессрочные сбережения (на 0,06 п.п. до 0,90%). Вклады на период от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,04 п.п. до 1,43% годовых. Вклады на срок от 3 до 6 месяцев упали в цене на 0,03 п.п. до 2,23% годовых. На прежнем уровне остались средние процентные ставки по депозитам сроком до 1 месяца (1,08%). 

Депозиты в евро: актуальные условия

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 22.05.17

Валюта

бессрочный

до месяца

от 1 до 3 месяцев

от 3 до 6 месяцев

от 6 до 12 месяцев

от 12 месяцев

UAH

7,40%

9,95%

10,21%

12,95%

13,41%

13,53%

USD

1,23%

1,41%

1,93%

3,08%

3,85%

4,00%

EUR

0,90%

1,08%

1,43%

2,23%

2,95%

3,20%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 156 депозитным программам
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 22.05.17

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Депозиты
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