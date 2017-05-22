Процентные ставки по депозитам в украинских банках снизились
За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам снизились. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 22.05.2017, см. Таблицу 1). Опустили депозитные ставки Кредиагрикольбанк, Индустриалбанк, Конкорд и Марфин.
Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально опустилась для вкладов сроком свыше 12 месяцев (на 0,09 п.п. до 13,53%). Синхронно снизились ставки по депозитам на сроки от 3 до 6 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,08 п.п. до 12,95% и до 13,41% годовых соответственно). Доходность депозитов на период от 1 до 3 месяцев опустилась на 0,03 п.п. до 10,21% годовых. Без изменений остались депозиты на срок до 1 месяца (9,95%). Подорожали в гривне бессрочные сбережения, на 0,07 п.п. до 7,40% годовых.
Депозиты в гривне: актуальные условия
Средняя процентная ставка в долларах США максимально упала по депозитам на срок свыше 12 месяцев (на 0,06 п.п. до 4,0%) и по вкладам периодом от 1 до 3 месяцев (на 0,06 п.п. до 1,93%). Также синхронно опустилась средняя ставка для вкладов периодом от 3 до 6 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,05 п.п. до 3,08% и до 3,85% годовых соответственно). Доходность бессрочных сбережений снизилась на 0,04 п.п. до 1,23% годовых. Вклады сроком до 1 месяца подешевели на 0,03 п.п. до 1,41% годовых.
Депозиты в долларах США: актуальные условия
Средняя процентная ставка в евро синхронно опустилась по депозитам сроком от 6 до 12 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,07 п.п. до 2,95% и до 3,20% годовых соответственно). Упали в цене и бессрочные сбережения (на 0,06 п.п. до 0,90%). Вклады на период от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,04 п.п. до 1,43% годовых. Вклады на срок от 3 до 6 месяцев упали в цене на 0,03 п.п. до 2,23% годовых. На прежнем уровне остались средние процентные ставки по депозитам сроком до 1 месяца (1,08%).
Депозиты в евро: актуальные условия
Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 22.05.17
|
Валюта
|
бессрочный
|
до месяца
|
от 1 до 3 месяцев
|
от 3 до 6 месяцев
|
от 6 до 12 месяцев
|
от 12 месяцев
|
UAH
|
7,40%
|
9,95%
|
10,21%
|
12,95%
|
13,41%
|
13,53%
|
USD
|
1,23%
|
1,41%
|
1,93%
|
3,08%
|
3,85%
|
4,00%
|
EUR
|
0,90%
|
1,08%
|
1,43%
|
2,23%
|
2,95%
|
3,20%
На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.
*Обзор составлен на основании данных по 156 депозитным программам
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 22.05.17
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