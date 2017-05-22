Межбанк закрылся котировками доллара 26,31/26,335

В понедельник, 22 мая, торги по доллару США открылись котировками 26,34/26,36, к закрытию котировки составили 26,31/26,335

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,31, максимальные - 26,34. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,335, максимальные - 26,36.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4663/0,4670, к закрытию котировки составили 0,4634/0,4643.

Торги по евро начались с котировок 29,4639/29,4862, к закрытию котировки составили 29,6171/29,6374.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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