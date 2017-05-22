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Российские хакеры планировали атаки на европейские банки - СМИ

22.05.2017 17:51
Хакеры из РФ похищали средства у клиентов банков страны-агрессора и планировали атаку на европейские финучреждения
Фото: EPA

Российские киберпреступники похищали средства у клиентов банков, используя вредоносную программу, установленную на мобильные устройства Android, и до своего ареста планировали атаку на европейские банки. Об этом пишет Reuters.

Хакеры выручили сравнительно небольшую сумму денег - свыше 50 млн рублей (около $885 тыс. по текущему курсу центробанка страны-агрессора) - однако за небольшую месячную плату они также получили доступ к усовершенствованному вредоносному ПО, чтобы атаковать клиентов банков Франции и, вероятно, ряда других западных стран.

Согласно докладу компании Group-IB, которая занимается расследованием атаки совместно с МВД РФ, члены задержанной хакерской группировки обманом заставляли клиентов российских банков скачивать вредоносное ПО с помощью фальшивых мобильных приложений банков, а также программ для просмотра порносайтов и электронной торговли.

Хакеры, 16 из которых были арестованы сотрудниками российских органов правопорядка в ноябре 2016 года, заразили вредоносным ПО более миллиона смартфонов в России, в среднем взламывая 3,5 тысячи устройств в день.

По словам источников агентства, хакеры сделали мишенью клиентов российского Сбербанка и украли средства со счетов Альфа-Банка и системы онлайн-платежей Qiwi, обнаружив уязвимость сервисов передачи смс-сообщений.

При этом, согласно докладу Group-IB, хотя до ареста хакеры работали только в России, они планировали атаки на крупные европейские банки, включая французские Credit Agricole, BNP Paribas и Societe General.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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