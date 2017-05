Защитные меры. За что Deutsche Bank отключает украинских клиентов

В некоторых украинских банках уже возникли задержки с клиентскими операциями

Deutsche Bank Trust Company Americas в марте этого года прекратил обслуживание лоро-счетов небольших украинских банков, открытых через крупные финучреждения. Ограничение клиринговых операций, по оценкам участников рынка, коснулось около 60 украинских банков. Прямых корреспондентских счетов с Deutsche Bank у них нет.

Случай с Deutsche Bank - не единичный. Помимо него, счета украинских банков с недавних пор перестал обслуживать и Commerzbank. Негативные последствия не заставили себя ждать - в украинских банках возникли задержки с операциями клиентов.

Естественный отбор

Deutsche Bank неоднократно приходилось выплачивать многомиллионные штрафы за рисковые операции и счета своих клиентов. Низкое качество финансового мониторинга внутри небольших украинских банков - это дополнительный риск. Банки третьей группы в Украине хоть и проходят комплаенс-контроль НБУ, однако внутренним требованиям банков-корреспондентов не всегда соответствуют.

"Иностранные партнеры не готовы принимать на себя наши риски, для них это слишком дорого и ущербно для репутации. Но это касается не только Украины, это мировая тенденция. Причина кроется в систематическом нарушении закона с точки зрения выведения денег. Для банков-контрагентов это чревато расследованиями, судебными разбирательствами, штрафами и т.д. ", - объясняет замглавы Нацбанка Катерина Рожкова.

Еще одна причина отключений - экономическая. Сопровождение украинских транзакций, включая обслуживание счета и финмониторинг, выливается в дополнительные траты. Впрочем, по этим же причинам западные финансовые конгломераты отключают банки и из других стран.

"Банки стран СНГ попали в категорию клиентов банка, которые не приносили банку финансовую выгоду. Deutsche Bank посчитал, сделал выводы и решил оставить лишь наиболее крупных игроков в нашем регионе, ведь такая бизнес-модель позволит ему сэкономить на затратах, связанных с комплаенсом и сопровождением", - считает Михаил Букреев, глава правления Индустриалбанка.

Прямые отношения с Deutsche Bank, вероятно, сохранят не более 10-15 украинских банков. "Для больших иностранных банков очень важен размер их клиентов. Многие готовы разговаривать только в том случае, если активы банка превышают миллиард долларов. Нам, украинским банкам, достичь таких результатов быстро - невозможно", - говорит Максим Земляной, замглавы правления ТАСкомбанка.

По информации НБУ, на банки, которые не имеют прямых корсчетов и пострадали от действий Deutsche Bank, приходится 8% от всего денежного объема экспортно-импортной операций. Но руководители небольших финучреждений считают, что проблема гораздо серьезнее.

"В 90-е годы среди крупнейших клиринговых банков мира были Chase Manhattan, Royal Bank of Scotland, Raiffeizan Bank, HSBC, Bank of America, но они все закрыли свои корсчета из-за того, что не были заинтересованы вести бизнес в Украине. Недавно с этого рынка ушел Commerzbank, остались только Deutsche Bank и Bank of New York. Если последний откажется обслуживать лоро-платежи небольших банков, в Украине может остановиться вся система", - говорит глава правления банка Авангард Светлана Корчинская.

Для оперативного решения проблемы с платежами небольшим банкам, вероятно, придется перейти на клиринговое обслуживание в крупные украинские финучреждения с иностранным капиталом. Небольшим финучреждениям такая перспектива не нравится - они опасаются неравной конкуренции.

"Есть крупные иностранные банки, которые готовы с нами работать. Но у нас нет уверенности в том, что наши клиенты однажды не получать звонок из их поддержки с предложением перейти к ним на обслуживание. Такие контрагенты запрашивают у нас абсолютно всю информацию от бенефициаров компаний клиентов и сумм их контактов, до телефонов и юридических адресов", - поясняет Елена Соседка, глава набсовета банка Конкорд.

В поисках поддержки

Банкиры призывают Национальный банк заступиться за их интересы перед иностранными партнерами. "Мы должны общаться с иностранными коммерческими контрагентами и стран Европы и США, чтобы понимать, каким они видят заработок от сотрудничества с нами, насколько для них приемлемо обслуживание таких корреспондентских отношений. Заставить их работать с нами - невозможно, но мы можем прогарантировать (выгоду от сотрудничества - ред.). Таким гарантом может быть НБУ." - считает Михаил Букреев.

Чтобы доказать контрагентам в Европе и США надежность внутреннего комплаенса, небольшие банки готовы пройти дополнительный специализированный аудит. "По результатам такого аудита тот или иной банк обязан будет привести все свои структуры в соответствие, либо уйти с рынка. Мы должны показать, что Украина - это не серая зона. Наша банковская система провела работу над ошибками, банки готовы подписаться под тем, что соблюдают все требования международного комплаенса", - говорит Александр Соболев, глава правления Вернум банка.

Банкиры также призывают Нацбанк отменить административные нормы, предусматривающие открытие прямых валютных корсчетов только в странах происхождения этой валюты. Такое решение, по мнению банкиров, позволит украинским банкам открывать долларовые корсчета не только в США, но и в других регионах. "Мы рекомендуем изменить НБУ постановление 118 и дать возможность банкам открывать корреспондентские счета в валютах второй категории, например, в банках Турции, Китая и т.д. С точки зрения оперативности - это самое оптимальное решение", - говорит глава правления банка Глобус Сергей Мамедов.

В Нацбанке готовы поддержать инициативу. "Снятие такого ограничения поможет украинским банкам. К примеру, если переключится какой поток на Турцию, то в конечном итоге платежи также замкнутся на американском банке-корреспонденте. Но такие платежи пройдут, если этот турецкий банк генерирует значительную количество платежей и является весомым партнером для американского банка", - предполагает Сергей Пономаренко, директор департамента открытых рынков НБУ. К тому же, как признают сами банкиры, такое решение проблемы будет носить лишь временный характер. Западные банки могут приостановить и "транзитные" операции.

Глобально в НБУ выход из ситуации видят в создании клирингового банка на базе уже существующего крупного финучреждения. "Если у нас удастся реализовать эту идею, то комплаенс-проверки будут обязательными, так как нужно будет подтверждение того, что все платежи качественные и гарантированные. Будут ли банки-корреспонденты принимать такую гарантию? Сейчас мы над этим работаем", - говорит Катерина Рожкова.

