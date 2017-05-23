Курсы валют НБУ на 23.05.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 3 копейки

На 23 мая НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2634,1917 грн за $100;

2961,6217 грн за 100 евро;

4,6624 грн за 10 руб РФ.



На 22 мая Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2636,9659 грн за $100;

2947,8642 грн за 100 евро;

4,6133 грн за 10 руб РФ.





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