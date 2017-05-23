Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 23 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 5,13 коп до 26,1080 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,68 коп - до 26,3965 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи - 26,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,68 коп и составляет 29,0485 грн, средний курс продажи вырос - на 15,82 коп до 29,7255 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - за 29,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,4 коп и составляет 4,216 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп до 4,695 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1080 26,3965 0,4216 0,4695 29,0485 29,7255 Медиана 26,1100 26,3650 0,4400 0,4700 29,1500 29,7000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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