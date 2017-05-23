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НБУ рекомендует бизнесу перейти на расчеты в евро

23.05.2017 10:41
В Нацбанке сообщили, что сейчас в Украине активно внедряются евродирективы
Катерина Рожкова (фото - пресс-служба НБУ)

Национальный банк Украины (НБУ) рекомендует бизнесу перейти на расчеты в евро. С таким предложением выступила заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова, пишет FinClub.

Чиновник пояснила ожидание тем, что сейчас в Украине активно внедряются евродирективы. "Мы уже внесли много изменений в нормативно-правовую базу, много изменений еще готовим, в том числе касательно комплаенса. Как только мы имплементируем все запланированное, нам будет проще работать с банками еврозоны", - говорит Катерина Рожкова.

Банкиры готовы поддержать инициативу, но отмечают, что перевести все контракты в евро невозможно. "Азия, Южная Корея, Япония, Китай не хотят переходить на расчеты в евро. Только доллары", - сообщила председатель наблюдательного совета банка Конкорд и процессингового центра ProCard Елена Соседка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Рожкова
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