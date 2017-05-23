На этой неделе продадут активы банков-банкротов на 8 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов запланировал продажу имущества 49 неплатежеспособных банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в течение текущей недели запланирован продажу активов 49 неплатежеспособных и ликвидируемых банков на общую сумму 7,98 млрд грн.



Из этой суммы на 7,53 млрд грн приходится на права требования по кредитам, 458,83 млн грн - на основные средства ликвидируемых банков, уточняет ФГВФЛ.



Дебиторская задолженность перед банками будет продаваться за 0,17 млн грн. От продажи других активов (монет, икон, др) планируется получить 0,05 млн грн.



На прошлой неделе фонд продал активы 34 банков на общую сумму 96,45 млн грн. Из них на сумму 85,76 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам, на сумму 8,76 млн грн - аукционы по продаже основных средств банков.



Более 1,9 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества.

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