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Банк Порошенко и Кононенко увеличил уставный капитал

23.05.2017 15:32
Международный инвестиционный банк увеличил уставный капитал до 202,1 млн грн

Международный инвестиционный банк (МИБ) увеличил уставный фонд на 25% или на 40,5 млн грн - до 202,1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Согласно сообщению, 19 мая Национальный банк Украины согласовал устав МИБа в новой редакции. Новая редакция устава банка предусматривает увеличение размера уставного капитала.

"Выполняя решение Национального банка относительно минимального размера уставного капитала, МИБ сформировал уставный капитал в размере 202,1 млн грн", - сказано в сообщении.

Президент Петр Порошенко владеет 60% акций МИБа, еще 14,9% акций принадлежат первому заместителю главы фракции БПП в Верховной Раде, соратнику президента Игорю Кононенко. По 9,9% акций принадлежит Олегу Зимину и заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

5,2% акций принадлежат семье Константина Ворушилина, директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

На 1 января по размеру активов Международный инвестиционный банк занимал 25 место (6,89 млрд грн) по классификации НБУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Международный инвестиционный банк
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