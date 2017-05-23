Банк Порошенко и Кононенко увеличил уставный капитал

Международный инвестиционный банк увеличил уставный капитал до 202,1 млн грн

Международный инвестиционный банк (МИБ) увеличил уставный фонд на 25% или на 40,5 млн грн - до 202,1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.



Согласно сообщению, 19 мая Национальный банк Украины согласовал устав МИБа в новой редакции. Новая редакция устава банка предусматривает увеличение размера уставного капитала.



"Выполняя решение Национального банка относительно минимального размера уставного капитала, МИБ сформировал уставный капитал в размере 202,1 млн грн", - сказано в сообщении.



Президент Петр Порошенко владеет 60% акций МИБа, еще 14,9% акций принадлежат первому заместителю главы фракции БПП в Верховной Раде, соратнику президента Игорю Кононенко. По 9,9% акций принадлежит Олегу Зимину и заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.



5,2% акций принадлежат семье Константина Ворушилина, директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.



На 1 января по размеру активов Международный инвестиционный банк занимал 25 место (6,89 млрд грн) по классификации НБУ.



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