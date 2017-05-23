Подана заявка на создание переходного банка на базе Диамантбанка

Инвестор подал заявку на создание переходного банка на базе Диамантбанка

Инвестор подал заявку на создание переходного банка на базе Диамантбанка. Об этом глава правления Диамантбанка Олег Ходачук сообщил на своей странице в Facebook.



"Заявка на переходный банк на базе Диамантбанка инвестором подана! Гарантийный взнос заплачен", - написал он.



"Инвестор готов формировать собственными деньгами 500 млн грн уставного капитала", - добавил Ходачук.



О наличии потенциального инвестора в Диамантбанке сообщили месяц назад.



НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным 24 апреля.



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Экс-депутат Народного фронта и акционер финучреждения Николай Мартыненко считает введение временной администрации в финучреждение политическим решением.



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