Подана заявка на создание переходного банка на базе Диамантбанка
Инвестор подал заявку на создание переходного банка на базе Диамантбанка. Об этом глава правления Диамантбанка Олег Ходачук сообщил на своей странице в Facebook.
"Заявка на переходный банк на базе Диамантбанка инвестором подана! Гарантийный взнос заплачен", - написал он.
"Инвестор готов формировать собственными деньгами 500 млн грн уставного капитала", - добавил Ходачук.
О наличии потенциального инвестора в Диамантбанке сообщили месяц назад.
НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным 24 апреля.
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Экс-депутат Народного фронта и акционер финучреждения Николай Мартыненко считает введение временной администрации в финучреждение политическим решением.
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