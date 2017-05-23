Межбанк закрылся котировками доллара 26,28/26,30

Во вторник, 23 мая, торги по доллару США открылись котировками 26,31/26,33, к закрытию котировки составили 26,28/26,30

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,28, максимальные - 26,31. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,30, максимальные - 26,33.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4640/0,4647, к закрытию котировки составили 0,4666/0,4674.

Торги по евро начались с котировок 29,5934/29,6133, к закрытию котировки составили 29,5019/29,5243.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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