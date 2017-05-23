НБУ зарегистрировал две банковские группы
Национальный банк Украины (НБУ) зарегистрировал банковские группы Кристалбанка и Мотор-Банка. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
Решения о признании данных банковских групп было принято 19 мая.
В состав банковской группы Кристалбанка вошли: Кристалбанк, инвестфонд Эрида-менеджмент и компания по управлению активами Гарантия. Контролерами группы являются Леонид и Оксана Гребинские.
В состав группы Мотор-Банка вошли: Мотор-Банк и страховая компания Мотор-Гарант. Контролерами группы являются Вячеслав и Александр Богуслаевы.
Неделю назад сообщалось, что Вячеслав Богуслаев, президент компании Мотор Сич, сконцентрировал напрямую 96,46% акций Мотор-Банка. До этого, 4 мая, банк освободил от выполнения обязанностей председателя наблюдательного совета Александра Богуслаева и назначил вместо него Юрия Хохлова.
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов Мотор-Банк занимал 52 место (1,199 млрд грн) из 93 действующих банков.
Вячеслав Богуслаев является депутатом от группы Воля народа.
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