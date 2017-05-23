Активизируют ли банки кредитование МСБ
По итогам 1 квартала 2017 года зафиксирован спрос на кредиты среди клиентов МСБ и частных предпринимателей вырос. Но тенденция характерна пока лишь для банков, специализирующихся на финансировании компаний малого и среднего бизнеса.
В целом же на рынке динамика остается негативной. По данным НБУ, в течение 1 квартала 2017-го банки профинансировали предпринимателей на сумму 2,5 млрд грн. Это почти на 100 млн грн меньше, чем за аналогичный периода 2016 года.
Наиболее активными заемщиками среди субъектов хозяйствования в этом квартале оставались аграрии, которые накануне старта посевной кампании оформляли кредиты, преимущественно, на пополнение оборотных средств, в частности, на закупку удобрений, горюче смазочных материалов и средств защиты растений. Также фермеры традиционно перед стартом сезона обновляли сельхозтехнику.
Незначительно вырос объем займов, оформленных в 1 квартале, компаниями малого и среднего бизнеса, экспортирующих свою продукцию, например, подсолнечное масло, шрот, за рубеж.
Кроме аграриев, банковскими кредитами активно пользовались предприниматели сферы торговли, легкой промышленности и перерабатывающей отрасли. Они также привлекали финансирование, преимущественно, на пополнение оборотных средств. В 1 квартале, как и прежде, преобладали краткосрочные кредиты, сроком до 12 месяцев.
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Относительная стабилизация курсовой политики в 2016 году и более привлекательные условия по гривневым кредитам, способствовали существенному изменению структуры займов по итогам квартала. Так, объем выданных банками валютных кредитов сократился на 310 млн в гривневом эквиваленте: с 1,6 млрд грн в 1 квартале 2016-го до 1,29 млрд грн в 2017 году. Кредиты в национальной валюте - напротив, выросли с 1 млрд грн до 1,22 млрд грн.
Учитывая повышенный спрос на кредитные ресурсы, существенного снижения процентных ставок не предвидится. Финансовые учреждения предлагают ставки на уровне более 20%. Тем не менее, при условии сохранения нынешнего спроса на займы, объемы кредитования МСБ увеличатся.
Петр Лашин, заместитель председателя правления Мегабанка
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