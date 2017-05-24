Официальные курсы банковских металлов на 24.05.2017

Нацбанк Украины установил на 24 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 331489,40 грн;

серебро - 4508,59 грн;

платина - 246999,32 грн;

палладий - 198072,94 грн.

Напомним, на 23 мая были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 331605,22 грн;

серебро - 4464,95 грн;

платина - 248404,28 грн;

палладий - 202832,76 грн.

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