Официальные курсы банковских металлов на 24.05.2017
24.05.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 24 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 331489,40 грн;
серебро - 4508,59 грн;
платина - 246999,32 грн;
палладий - 198072,94 грн.
Напомним, на 23 мая были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 331605,22 грн;
серебро - 4464,95 грн;
платина - 248404,28 грн;
палладий - 202832,76 грн.
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