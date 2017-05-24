Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В среду, 24 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 2,28 коп до 26,0862 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,61 коп - до 26,3729 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,18 грн, минимальный курс продажи - 26,25 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,57 коп и составляет 28,9410 грн, средний курс продажи упал - на 8,63 коп до 29,6024 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - за 29,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,2 коп и составляет 4,242 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,8 коп до 4,704 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,0862 26,3729 0,4242 0,4704 28,9410 29,6024 Медиана 26,1000 26,3500 0,4400 0,4700 29,0000 29,6000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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