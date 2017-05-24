Китайская биржа затягивает с покупкой УБРР - СМИ
Китайская биржа Bohai Commodity до сих пор не подала в Национальный банк Украины (НБУ) полный пакет документов на получение разрешения на покупку контрольного пакета акций Украинского банка реконструкции и развития (УБРР). Об этом пишет FinClub.
В конце ноября 2016 года Bohai Commodity согласился заплатить 82,827 млн грн за 99,9945% акций УБРР. Но за последующие полгода инвестор даже не смог подготовить документы на покупку банка.
"По закону, срок рассмотрения пакета - три месяца после подачи всех документов на согласование приобретения существенного участия в банке. Заявитель не подал полного пакета документов, многие документы отсутствуют", - сообщили в пресс-службе НБУ.
До 11 июля УБРР, уставный капитал которого сейчас составляет 120 млн грн, должен докапитализироваться до 200 млн грн. Иначе НБУ признает его проблемным.
"Новый акционер не сможет докапитализировать банк, пока не будет согласован пакет документов", - указывает регулятор.
Если инвестор сейчас подаст документы, он не успеет получить разрешение НБУ и купить УБРР до 11 июля, не говоря о проведении и выкупе допэмиссии акций банка на 80 млн грн до этой даты.
В Фонде госимущества сообщают, что "решение вопроса продолжается". "Длится решение вопроса в Нацбанке относительно получения лицензии. Так и было предусмотрено - лицензия, деньги за пакет, акт приема-передачи пакета УБРР. Ждем", - говорит пресс-служба фонда.
До июня 2016 года УБРР с капиталом в 118 млн грн должен был докапитализироваться до 120 млн грн, но государство этого не сделало. Поэтому Bohai Commodity в конце года выкупил допэмиссию на 2 млн грн (теперь доля компании в банке составляет 1,667%), уменьшив долю государства до 98,3329%, но выполнив требование минимального уставного капитала.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
25710
-
13462
-
12076
-
11718
-
7524