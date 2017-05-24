SWIFT запускает отслеживание платежей в реальном времени

Система SWIFT запустит отслеживание платежей в режиме реального времени

Международная система межбанковских коммуникаций SWIFT объявила о запуске нового трекера для отслеживания платежей в режиме реального времени. Об этом пишет PaySpace Magazine.



Трекер является частью нового проекта SWIFT GPI. Им уже пользуется более 20 банков, осуществляющих трансграничные транзакции. Вскоре к SWIFT GPI присоединится еще 50 финучреждений.



SWIFT GPI позволяет компаниям, которые занимаются международной торговлей, получать своевременную оплату за услуги или доставку товаров, что ускоряет процесс сбыта продукции.



Трекер предоставляет полный обзор платежей в режиме реального времени и отправляет сообщение, когда деньги доходят до счета получателя. SWIFT GPI имеет открытый API, что делает его совместимым с банковскими системами во всем мире.



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